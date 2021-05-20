С бейсболкой будете в тренде: стилист показала, как носить белые кеды летом 2021

Белые кеды - универсальная обувь, которую можно носить практически с чем угодно.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Анна Мишаева.
Я считаю, что эта обувь отлично подходит ко всему. Вы же кроссовки носите с любой одеждой? Кеды - по такой же схеме. Можно в образы добавить бейсболки - один из нынешних трендов, так вы будете просто не супер, а мега в тренде.
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Белые кеды отлично подойдут к платьям и сарафанам.
Кеды дружат с брюками любой модели и с джинсами, в том числе.
Кеды отлично сочетаются с шортами.
Кеды - как носить летом 2021 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)
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