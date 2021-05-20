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З бейсболкою будете в тренді: стиліст показала, як носити білі кеди влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Білі кеди - універсальна взуття, яке можна носити практично з чим завгодно.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Анна Мішаєва.

Я вважаю, що це взуття відмінно підходить до всього. Ви ж кросівки носите з будь-яким одягом? Кеди - за такою ж схемою. Можна в образи додати бейсболки, то - один з нинішніх трендів, так ви будете просто не супер, а мега в тренді.

Отже, з чим носити білі кеди влітку 2021

  • З брюками, джинсами, з бермудами, з брючними костюмами, причому, як у розслабленому варіанті, так і в діловому.
  • Зі спідницями і сукнями,
  • З комбінезонами,
  • З пальто, з тренчем, зі шкірянками, з джинсовками, і т. д.

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Білі кеди відмінно підійдуть до суконь і сарафанів.

Кеди пасують до спідниць різних фасонів.

Кеди дружать з брюками будь-якої моделі і з джинсами, в тому числі.


Кеди відмінно поєднуються з шортами.

Кеди - як носити влітку 2021 (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

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