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Больше тела: Белла Хадид в прозрачном платье Givenchy не оставила места для воображения

Автор: RBC.UA

Белла Хадид – одна из самых востребованных моделей современности, которая обладает практически совершенной внешностью. И если лицо девушки, по слухам, – во многом заслуга пластических хирургов. То фигура – результат отличной наследственности, а также любви Беллы к спорту.

На новом фото в своем блоге младшая из сестер Хадид решила показать ее во всей красе.

Белла надела золотистое плиссированное платье с оборками от Givenchy из тончайшей ткани, которая почти полностью показала грудь и тело модели. Соблазнительное селфи Белла дополнила подписью бренда и не стала делиться им в блоге. По всей видимости, фанатов ждет новая работа известной модели с культовым брендом.

К слову, "голые" платья в новом сезоне будут на пике популярности. Так что этот тренд стоит брать на заметку, если вы готовы к смелым выходам.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

К слову, Белла не так давно показала, какой аксессуар стоит приобрести этой зимой.

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