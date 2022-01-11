Больше тела: Белла Хадид в прозрачном платье Givenchy не оставила места для воображения

Белла Хадид – одна из самых востребованных моделей современности, которая обладает практически совершенной внешностью. И если лицо девушки, по слухам, – во многом заслуга пластических хирургов. То фигура – результат отличной наследственности, а также любви Беллы к спорту.

На новом фото в своем блоге младшая из сестер Хадид решила показать ее во всей красе.

Белла надела золотистое плиссированное платье с оборками от Givenchy из тончайшей ткани, которая почти полностью показала грудь и тело модели. Соблазнительное селфи Белла дополнила подписью бренда и не стала делиться им в блоге. По всей видимости, фанатов ждет новая работа известной модели с культовым брендом.

К слову, "голые" платья в новом сезоне будут на пике популярности. Так что этот тренд стоит брать на заметку, если вы готовы к смелым выходам.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)