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Більше тіла: Белла Хадід в прозорій сукні Givenchy не залишила місця для уяви

Автор: RBC.UA

Белла Хадід – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності, яка володіє практично досконалою зовнішністю. І якщо обличчя дівчини, за чутками, – багато в чому заслуга пластичних хірургів. То фігура – результат відмінної спадковості, а також любові Белли до спорту.

На новому фото у своєму блозі молодша з сестер Хадід вирішила показати її у всій красі.

Белла одягла золотисту плісировану сукню з оборками від Givenchy з найтоншої тканини, яка майже повністю показала груди і тіло моделі. Спокусливе селфі Белла доповнила підписом бренду і не стала ділитися ним у блозі. По всій видимості, фанатів чекає нова робота відомої моделі з культовим брендом.

До речі, голі сукні в новому сезоні будуть на піку популярності. Отже, цей тренд варто брати на замітку, якщо ви готові до сміливих виходів.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

До слова, Белла не так давно показала, який аксесуар варто придбати цієї зими.

Раніше ми писали про знаменитих красунь, які страждають від депресії.

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