Більше тіла: Белла Хадід в прозорій сукні Givenchy не залишила місця для уяви

Белла Хадід – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності, яка володіє практично досконалою зовнішністю. І якщо обличчя дівчини, за чутками, – багато в чому заслуга пластичних хірургів. То фігура – результат відмінної спадковості, а також любові Белли до спорту.
На новому фото у своєму блозі молодша з сестер Хадід вирішила показати її у всій красі.
Белла одягла золотисту плісировану сукню з оборками від Givenchy з найтоншої тканини, яка майже повністю показала груди і тіло моделі. Спокусливе селфі Белла доповнила підписом бренду і не стала ділитися ним у блозі. По всій видимості, фанатів чекає нова робота відомої моделі з культовим брендом.
До речі, голі сукні в новому сезоні будуть на піку популярності. Отже, цей тренд варто брати на замітку, якщо ви готові до сміливих виходів.
До слова, Белла не так давно показала, який аксесуар варто придбати цієї зими.
Раніше ми писали про знаменитих красунь, які страждають від депресії.