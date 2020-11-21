Кроме черного и серого цвета: стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зимний сезон 2020/2021

Стилистка рассказала, какую куртку выбрать на зиму 2020
Стилист Анна Пономаренко недавно рассказала, где искать вдохновение для стильного образа. Одеваться так, чтобы прохожие восхищенно смотрели вслед, можно научиться при помощи любимых сериалов. Она прокомментировала яркие детали образов героев нашумевшего популярного сериала "Эмили в Париже", которые стоит повторить, даже если вы - в Украине.
А на этот раз стилистка дала советы по выбору зимней одежды.
"Зимние куртки. С первым снегом спрос на куртки резко вырос. Если вы сейчас в поиске, предлагаю рассмотреть разные варианты и делюсь лайфхаками:
Напоминаем, что даже несмотря на то, что ноябрь - не самое яркое время года в наших широтах, если правильно одеться, то жизнь заиграет яркими красками! Недавно украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно оживить осенние луки.