Крім чорного і сірого кольору: стилістка розповіла, яку куртку вибрати на зимовий сезон 2020/2021

Стилістка розповіла, яку вибрати куртку на зиму 2020
Стиліст Анна Пономаренко нещодавно розповіла, де шукати натхнення для стильного образу. Одягатися так, щоб перехожі захоплено дивилися вслід, можна навчитися за допомогою улюблених серіалів. Вона прокоментувала яскраві деталі образів героїв нашумілого серіалу "Емілі в Парижі", які варто повторити, навіть якщо ви - в Україні.
А на цей раз стилістка дала поради щодо вибору зимової одягу.
"Зимові куртки. З першим снігом попит на куртки різко виріс. Якщо ви зараз в пошуку, пропоную розглянути різні варіанти і ділюся лайфхаками:
Нагадуємо, що хоча листопад - не найяскравіша пору року в наших широтах, якщо правильно одягнутися, то життя заграє яскравими фарбами! Нещодавно український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно оживити осінні луки.