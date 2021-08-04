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Не делайте так: стилист назвала 7 привычек, которые сделают любой образ скучным

Автор: Татьяна Турчаникова

"Сначала мы создаем свои привычки, а потом наши привычки создают нас", - сказал Джон Драйден несколько веков назад. А эта фраза остается актуальной и на сегодняшний день.

Конечно, это касается любых сфер нашей жизни. Но у каждой из нас имеются вредные автоматизмы, которые вовсе не превращают нас в моделей с обложки Vogue.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Давайте посмотрим, как мы своими руками делаем образы скучными и пресными, как тонкий лаваш.

Украшения, яркие цвета, стильные акссуары - и вас точно не назовут "скучно одетой" (фото: instagram.com/hoskelsa)

Не делайте так: топ привычек, которые делаю весь лук скучным

  • Всегда ходить без украшений

  • Всегда носить только черно-белую гамму

  • Застегивать все пуговицы даже среди лета

Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов

  • Думать, что "тренды для молодых"

  • Никак не подружиться с многослойностью

  • Отказываться от веселых принтов

  • Всегда носить одну и ту же сумку и не экспериментировать

Не делайте так - и ваш образ будет актуальным, интересным и нескучным (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала, какие бермуды выбирать в 2021 - и как их носить.

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