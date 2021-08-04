Не делайте так: стилист назвала 7 привычек, которые сделают любой образ скучным

"Сначала мы создаем свои привычки, а потом наши привычки создают нас", - сказал Джон Драйден несколько веков назад. А эта фраза остается актуальной и на сегодняшний день.
Конечно, это касается любых сфер нашей жизни. Но у каждой из нас имеются вредные автоматизмы, которые вовсе не превращают нас в моделей с обложки Vogue.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Давайте посмотрим, как мы своими руками делаем образы скучными и пресными, как тонкий лаваш.
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Не делайте так - и ваш образ будет актуальным, интересным и нескучным (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала, какие бермуды выбирать в 2021 - и как их носить.