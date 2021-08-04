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Не робіть так: стиліст назвала 7 звичок, які зроблять будь-який образ нудним

Автор: Тетяна Турчанікова

"Спочатку ми створюємо свої звички, а потім наші звички створюють нас", - сказав Джон Драйден кілька століть тому. А ця фраза залишається актуальною і на сьогоднішній день.

Звичайно, це стосується будь-яких сфер нашого життя. Але у кожної з нас є шкідливі автоматизми, які зовсім не перетворюють нас в моделей з обкладинки Vogue.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Давайте подивимося, як ми своїми руками робимо образи нудними і прісними, як тонкий лаваш.

Прикраси, яскраві кольори, стильні аксесуари - і вас точно не назвуть "нудно одягненою" (фото: instagram.com/hoskelsa)

Не робіть так: топ звичок, які роблю весь лук нудним

  • Завжди ходити без прикрас

  • Завжди носити тільки чорно-білу гаму

  • Застібати всі гудзики навіть серед літа

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

  • Думати, що "тренди для молодих"

  • Ніяк не подружитися з багатошаровістю

  • Відмовлятися від веселих принтів

  • Завжди носити одну і ту ж сумку і не експериментувати

Не робіть так - і ваш образ буде актуальним, цікавим і ненудним (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, які бермуди обирати в 2021 - і як їх носити.

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