Не робіть так: стиліст назвала 7 звичок, які зроблять будь-який образ нудним

"Спочатку ми створюємо свої звички, а потім наші звички створюють нас", - сказав Джон Драйден кілька століть тому. А ця фраза залишається актуальною і на сьогоднішній день.
Звичайно, це стосується будь-яких сфер нашого життя. Але у кожної з нас є шкідливі автоматизми, які зовсім не перетворюють нас в моделей з обкладинки Vogue.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Давайте подивимося, як ми своїми руками робимо образи нудними і прісними, як тонкий лаваш.
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Не робіть так - і ваш образ буде актуальним, цікавим і ненудним (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раніше стиліст показала, які бермуди обирати в 2021 - і як їх носити.