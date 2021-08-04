Не робіть так: стиліст назвала 7 звичок, які зроблять будь-який образ нудним

"Спочатку ми створюємо свої звички, а потім наші звички створюють нас", - сказав Джон Драйден кілька століть тому. А ця фраза залишається актуальною і на сьогоднішній день.

Звичайно, це стосується будь-яких сфер нашого життя. Але у кожної з нас є шкідливі автоматизми, які зовсім не перетворюють нас в моделей з обкладинки Vogue.