Не делайте так: стилист показала, какой маникюр уже безнадежно устарел

Тренды маникюра на лето 2021 - разнообразные, многие из них продержатся в топе не один сезон. Но если присмотреться к ногтям знаменитостей, то даже они часто делают форму или покрытие ногтей, которые безнадежно устарели.
Стилист Самаль Стритстайл в своем Instagram назвала тренды маникюра и показала, какой именно делать уже не стоит.
Лето - пора ярких ногтей и интересных дизайнов. Сегодня рассмотрим стильные, современные варианты маникюра и уже устаревшие, не актуальные.
Если говорить о трендах, то сейчас можно выделить яркие цвета, металлические акценты, цветной френч, анималистичный принт и инфантильность.
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Слишком длинные ногти - нет, в моде - комфорт и естественность.
Какие ногти уже не модно носить? (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист рассказала, как носить брюки-палаццо, чтобы не укоротить себе нечаянно ноги.