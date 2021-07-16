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Не робіть так: стиліст показала, який манікюр вже безнадійно застарів

Автор: Тетяна Турчанікова

Тренди манікюру на літо 2021 - різноманітні, багато які з них протримаються в топі не один сезон. Але якщо придивитися до нігтів знаменитостей, то можна помітити: багато хто с з них до сих пір робить форму або покриття нігтів, які безнадійно застаріли.

Стиліст Самаль Стрітстайл у своєму Instagram назвала тренди манікюру і показала, який с них робити вже не варто.

Літо - пора яскравих нігтів і цікавих дизайнів. Сьогодні розглянемо стильні, сучасні варіанти манікюру і вже застарілі, не актуальні.

Якщо говорити про тренди, то зараз можна виділити яскраві кольори, металеві акценти, кольоровий френч, анімалістичний принт і інфантильність.

Манікюр на літо 2021: що в тренді , що - застаріло

  • Геометрія - і так, і ні.

  • Котяче око - ні, матове покриття - так.

  • Стрази, блискітки, ліпнина - ні.

Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021

  • Квітковий дизайн - за принципом, чим менше - тим краще.

Завжди в тренді: стиліст показала топ вишуканих нарядів для дівчат plus size

  • Занадто довгі нігті - ні, в моді - комфорт і природність.

  • Мармур - і так, і ні, будьте уважні.

  • Френч - і так, і ні. Дивіться як ні довжину нігтів, так і на колір манікюру.

Які нігті вже не модно носити? (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст розповіла, як носити штани-палаццо, щоб не вкоротити собі ненавмисно ноги.

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