Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021

Любительницы платьев и те, кто хочет, наконец, вылезти из привычных джинс и начать их носить, помните: не все модели платьев будут одинаково модными этим летом.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Платье - это всегда женственно и почти всегда не сложно. Ведь платье, это, как говорят, one piece. Не нужно заморачиваться с комбинацией верха и низа. Аксессуарами обыграть - и отлично! Если, конечно, платье "правильное".⠀
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Какое платье выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
Напомним, стилист рассказала, что самые модные девушки летом будут одеты в деним с головы и до пят.