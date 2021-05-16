UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Девчачий стиль и рубашка: стилист рассказала, какие платья пора выкинуть летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Любительницы платьев и те, кто хочет, наконец, вылезти из привычных джинс и начать их носить, помните: не все модели платьев будут одинаково модными этим летом.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Платье - это всегда женственно и почти всегда не сложно. Ведь платье, это, как говорят, one piece. Не нужно заморачиваться с комбинацией верха и низа. Аксессуарами обыграть - и отлично! Если, конечно, платье "правильное".⠀

Какие модели платьев уже устарели в 2021 и чем их заменить

  • Слишком сложные платья - уже не в тренде. Давай "будем попроще".

  • Платье-рубашка уже не то, что раньше - и длина, и форма должны быть другими.

  • "Маленькое черное платье" тоже пора поменять.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Офисное платье выбирайте без сложных деталей.

  • Коктейльное платье тоже должно видоизмениться в 2021 году. Выбирайте актуальную длину.

  • Девчачье платье лучше оставить подросткам.

  • Принт по-прежнему актуален, но выбирайте "правильную" расцветку.

Зебра или леопард: стилист рассказала, какие принты в тренде летом 2021

Какое платье выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист рассказала, что самые модные девушки летом будут одеты в деним с головы и до пят.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модатрендплатье