Дівчачий стиль і сорочка: стиліст розповіла, які сукні пора викинути влітку 2021

Любительки суконь і ті, хто хоче, нарешті, вилізти зі звичних джинс і почати їх носити, пам'ятайте: не всі моделі суконь будуть однаково модними цього літа.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Сукня - це завжди жіночно і майже завжди не складно. Адже плаття, це, як кажуть, one piece. Не потрібно морочитися з комбінацією верху і низу. Аксесуарами обіграти - і відмінно! Якщо, звичайно, плаття "правильне".⠀
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Яке плаття вибрати на літо 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
Нагадаємо, стиліст розповіла, що наймодніші дівчата влітку будуть одягнені в денім з голови і до п'ят.