Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021
Августовская погода обычно нестабильная, днём все ещё жарко, как обычно это бывает летом, а вечером уже прохладно и немного тянет осенью. Самое время - достать заждавшиеся на полке клоги!
А вот что к ним надеть, рассказала стилист Ольга Ким.
Что модно носить в августе 2021:
1. Акцентный пиджак отлично будет смотреться с минималистично одеждой.
Пиджак сочетайте с минималистичными вещами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
2. Базовый пиджак хорошо сочетается с джинсами.
Или с джинсами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
3. Лоферы, броги, носки. Горячий тренд, который мы мечтали выгулять все лето.
Вечно горячий тренд (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
4. Блузы. В тренде объемный рукав и квадратный вырез. Низ может быть любой, от брюк до шортов.
Объемный рукав в тренде (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
5. Платье-парашют с длинным рукавом все ещё отлично впишется в погодные условия.
Платья с длинными рукавами также (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
6. Свитшоты, украшения, трендовая обувь - вуаля, вы самая стильная в офисе.
Вечная классика: стилист показала платья, которые никогда не выходят из трендов
Свитшоты всегда с нами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
7. Если не любите пиджаки, доставайте свой любимый кардиган или легкий джемпер.
Джемпер также пригодится (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
8. Август - отличное время, чтобы выгулять рубашки свободного кроя.
Мотивы 80-х, юбки-плиссе, прилегающий крой: стилист рассказала, что будет модно осенью 2021
Рубашка в этом сезоне нуджна объемная (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
Раньше стилист показала, как носить джинсовые бермуды.