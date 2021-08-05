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Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

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Четверг 05 августа 2021 20:02
Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021 Эльза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Августовская погода обычно нестабильная, днём все ещё жарко, как обычно это бывает летом, а вечером уже прохладно и немного тянет осенью. Самое время - достать заждавшиеся на полке клоги!

А вот что к ним надеть, рассказала стилист Ольга Ким.

Что модно носить в августе 2021:

1. Акцентный пиджак отлично будет смотреться с минималистично одеждой.

Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

Пиджак сочетайте с минималистичными вещами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

2. Базовый пиджак хорошо сочетается с джинсами.

Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

Или с джинсами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

3. Лоферы, броги, носки. Горячий тренд, который мы мечтали выгулять все лето.

Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

Вечно горячий тренд (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

4. Блузы. В тренде объемный рукав и квадратный вырез. Низ может быть любой, от брюк до шортов.

Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

Объемный рукав в тренде (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

5. Платье-парашют с длинным рукавом все ещё отлично впишется в погодные условия.

Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

Платья с длинными рукавами также (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

6. Свитшоты, украшения, трендовая обувь - вуаля, вы самая стильная в офисе.

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Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

Свитшоты всегда с нами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

7. Если не любите пиджаки, доставайте свой любимый кардиган или легкий джемпер.

Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

Джемпер также пригодится (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

8. Август - отличное время, чтобы выгулять рубашки свободного кроя.

Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

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Рубашка в этом сезоне нуджна объемная (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

Раньше стилист показала, как носить джинсовые бермуды.

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