Дістаємо броги і світшоти: стиліст показала топ речей для серпня 2021

Серпнева погода зазвичай нестабільна, вдень все ще жарко, як зазвичай це буває влітку, а ввечері вже прохолодно і трохи нагадує осінь. Саме час дістати з полиці клоги, що зачекалися!

А ось що до них одягти, розповіла стиліст Ольга Кім .

Що модно носити в серпні 2021:

1. Акцентний піджак відмінно буде виглядати з мінімалістичним одягом.

Піджак поєднуйте з мінімалістичними речами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

2. Базовий піджак добре поєднується з джинсами.

Або з джинсами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

3. Лофери, броги, шкарпетки. Гарячий тренд, який ми мріяли вигуляти все літо.

Вічно гарячий тренд (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

4. Блуза. В тренді об'ємний рукав і квадратний виріз. Низ може бути будь-який, від брюк до шортів.

Об'ємний рукав в тренді (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

5. Сукня-парашут з довгим рукавом все ще відмінно впишеться в погодні умови.

Сукні з довгими рукавами також (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

6. Світшоти, прикраси, трендове взуття - вуаля, ви найстильніша в офісі.

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Світшоти завжди з нами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

7. Якщо не любите піджаки, діставайте свій улюблений кардиган або легкий джемпер.

Джемпер також стане в нагоді (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

8. Серпень - відмінний час, щоб вигуляти сорочки вільного крою.

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Сорочка в цьому сезоні потрібна об'ємна (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)