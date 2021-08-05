Дістаємо броги і світшоти: стиліст показала топ речей для серпня 2021
Серпнева погода зазвичай нестабільна, вдень все ще жарко, як зазвичай це буває влітку, а ввечері вже прохолодно і трохи нагадує осінь. Саме час дістати з полиці клоги, що зачекалися!
А ось що до них одягти, розповіла стиліст Ольга Кім.
Що модно носити в серпні 2021:
1. Акцентний піджак відмінно буде виглядати з мінімалістичним одягом.
Піджак поєднуйте з мінімалістичними речами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
2. Базовий піджак добре поєднується з джинсами.
Або з джинсами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
3. Лофери, броги, шкарпетки. Гарячий тренд, який ми мріяли вигуляти все літо.
Вічно гарячий тренд (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
4. Блуза. В тренді об'ємний рукав і квадратний виріз. Низ може бути будь-який, від брюк до шортів.
Об'ємний рукав в тренді (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
5. Сукня-парашут з довгим рукавом все ще відмінно впишеться в погодні умови.
Сукні з довгими рукавами також (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
6. Світшоти, прикраси, трендове взуття - вуаля, ви найстильніша в офісі.
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Світшоти завжди з нами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
7. Якщо не любите піджаки, діставайте свій улюблений кардиган або легкий джемпер.
Джемпер також стане в нагоді (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
8. Серпень - відмінний час, щоб вигуляти сорочки вільного крою.
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Сорочка в цьому сезоні потрібна об'ємна (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)
Раніше стиліст показала, як носити джинсові бермуди.