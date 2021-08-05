Достаем броги и свитшоты: стилист показала топ вещей для августа 2021

Что модно носить в августе 2021:

1. Акцентный пиджак отлично будет смотреться с минималистично одеждой.

Пиджак сочетайте с минималистичными вещами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

2. Базовый пиджак хорошо сочетается с джинсами.

Или с джинсами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

3. Лоферы, броги, носки. Горячий тренд, который мы мечтали выгулять все лето.

Вечно горячий тренд (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

4. Блузы. В тренде объемный рукав и квадратный вырез. Низ может быть любой, от брюк до шортов.

Объемный рукав в тренде (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

5. Платье-парашют с длинным рукавом все ещё отлично впишется в погодные условия.

Платья с длинными рукавами также (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

6. Свитшоты, украшения, трендовая обувь - вуаля, вы самая стильная в офисе.

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Свитшоты всегда с нами (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

7. Если не любите пиджаки, доставайте свой любимый кардиган или легкий джемпер.

Джемпер также пригодится (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)

8. Август - отличное время, чтобы выгулять рубашки свободного кроя.

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Рубашка в этом сезоне нуджна объемная (фото: instagram.com/discoverstyle.ru)