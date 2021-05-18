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Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

Автор: Татьяна Турчаникова

Нарядное платье летом - дело нужное! Выпускные, большое событие для девочек и мам, а еще есть свадьбы, фестивали, корпоративы, фотосессии. При выборе наряда на торжество важны элегантность и уместность.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Именно элегантность и уместность не позволяют включить в подборку экстремальные мини и декольте. Торжество - это не бар и не дискотека, уверена стилистка. ⁣

Стилистка и себе на выпускной выбирала платье в сдержанном стиле (фото: instagram.com/tatvolkova)

Какое платье выбрать на торжество в 2021 году

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

  • В черном платье самых различных вариаций можно отправиться куда угодно, кроме свадьбы.

  • Платья металлических оттенков будут уместными на любом торжестве.

  • Минима​​​​​листичные платья, плюс яркие и стильные аксессуары - то, что нужно!

  • Отличный вариант - платье в бельевом стиле.

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  • Романтичная стилистика должна быть в актуальном исполнении.

  • Откажитесь от слишком длинных вариантов платьев, если ваше торжество - не "Оскар".

  • Красное платье не будет уместным на свадьбе, на другие праздники - пожалуйста.

Какое платье выбрать на торжество (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист рассказала, как сочетать деним в повседнемном образе летом 2021.

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