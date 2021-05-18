Без мини и декольте: стилист показала, какое платье выбрать на выпускной в 2021 году

Именно элегантность и уместность не позволяют включить в подборку экстремальные мини и декольте. Торжество - это не бар и не дискотека, уверена стилистка. ⁣

Стилистка и себе на выпускной выбирала платье в сдержанном стиле (фото: instagram.com/tatvolkova)

Какое платье выбрать на торжество в 2021 году

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

В черном платье самых различных вариаций можно отправиться куда угодно, кроме свадьбы.

Платья металлических оттенков будут уместными на любом торжестве.

Минима​​​​​листичные платья, плюс яркие и стильные аксессуары - то, что нужно!

Отличный вариант - платье в бельевом стиле.

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Романтичная стилистика должна быть в актуальном исполнении.

Откажитесь от слишком длинных вариантов платьев, если ваше торжество - не "Оскар".

Красное платье не будет уместным на свадьбе, на другие праздники - пожалуйста.

Какое платье выбрать на торжество (фото: instagram.com/tatvolkova)