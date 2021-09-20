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Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремии

Автор: Ольга Турчаникова

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения премии "Эмми", где наградили лучшие телепрограммы года, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Триумфатором вечера стал сериал "Корона" - он получил 7 статуэток. Команда сериала "Тед Лассо" идет следом - в их руках оказались четыре статуэтки "Эмми".

Как и все светские премии, церемония собрала целую плеяду звезд в роскошных вечерних нарядах.

В прошлом году церемония вручения премии "Эмми" проходила онлайн. А потому в этом звезды решили наверстать упущенное - наконец появилась возможность показать себя во всей красе на красной дорожке. Роскошными образами удивляли Аня Тейлор-Джой, Кэтрин Зета-Джонс, Джиллиан Андерсон и множество других знаменитостей. Предлагаем вашему вниманию самые эффектные образы с красной дорожки "Эмми-2021". Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)

Бет Берс (фото: Getty Images)

Рита Уилсон (фото: Getty Images)

Яра​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Элизабет Олсен (фото: Getty Images)

Тараджи Хенсон (фото: Getty Images)

Сара Полсон (фото: Getty Images)

Оливия Колман (фото: Getty Images)

Микаэла Коэл​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Кейт Уинслет (фото: Getty Images)

Келли Куоко (фото: Getty Images)

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс (фото: Getty Images)

Кэтрин О'Хара (фото: Getty Images)

Джиллиан Андерсон (фото: Getty Images)

Ранее мы писали также про самые ослепительные образы звезд с красной дорожки "Оскара" в мире моды - Met Gala 2021.

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