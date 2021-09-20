Эмми 2021: самые роскошные образы звезд с красной дорожки телепремии

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения премии "Эмми", где наградили лучшие телепрограммы года, вышедшие в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Триумфатором вечера стал сериал "Корона" - он получил 7 статуэток. Команда сериала "Тед Лассо" идет следом - в их руках оказались четыре статуэтки "Эмми".
Как и все светские премии, церемония собрала целую плеяду звезд в роскошных вечерних нарядах.
В прошлом году церемония вручения премии "Эмми" проходила онлайн. А потому в этом звезды решили наверстать упущенное - наконец появилась возможность показать себя во всей красе на красной дорожке. Роскошными образами удивляли Аня Тейлор-Джой, Кэтрин Зета-Джонс, Джиллиан Андерсон и множество других знаменитостей. Предлагаем вашему вниманию самые эффектные образы с красной дорожки "Эмми-2021".
Джиллиан Андерсон (фото: Getty Images)
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