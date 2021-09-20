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Еммі 2021: найрозкішніші образи зірок з червоної доріжки телепремії

Автор: Ольга Турчанікова

Напередодні в Лос-Анджелесі відбулася 73-а церемонія вручення премії "Еммі", де нагородили кращі телепрограми року, що вийшли в прайм-тайм в період з 1 червня 2020 по 31 Травня 2021 року. Тріумфатором вечора став серіал "Корона" - він отримав 7 статуеток. Команда серіалу "Тед Лассо" йде слідом - в їх руках опинилися чотири статуетки "Еммі".

Як і всі світські премії, церемонія зібрала цілу плеяду зірок в розкішних вечірніх вбраннях.

Минулого року церемонія вручення премії "Еммі" проходила онлайн. А тому в цьому зірки вирішили надолужити згаяне - нарешті з'явилася можливість показати себе у всій красі на червоній доріжці. Розкішними образами дивували Аня Тейлор-Джой, Кетрін Зета-Джонс, Джилліан Андерсон і безліч інших знаменитостей. Пропонуємо вашій увазі найефектніші образи з червоної доріжки "Еммі-2021".

Аня Тейлор-Джой (фото: Getty Images)

Бет Берс (фото: Getty Images)

Ріта Уілсон (фото: Getty Images)

Яра (фото: Getty Images)

Елізабет Олсен (фото: Getty Images)

Тараджі Хенсон (фото: Getty Images)

Сара Полсон (фото: Getty Images)

Олівія Колман (фото: Getty Images)

Мікаела Коел (фото: Getty Images)

Кейт Уінслет (фото: Getty Images)

Келлі Куоко (фото: Getty Images)

Майкл Дуглас і Кетрін Зета-Джонс (фото: Getty Images)

Кетрін О'Хара (фото: Getty Images)

Джилліан Андерсон (фото: Getty Images)

Раніше ми писали також про найбільлш сліпучі образи зірок з червоної доріжки "Оскара" в світі моди - Met Gala 2021.

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