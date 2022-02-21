Эпоха натуральной красоты: какой была в 90-е супермодель Синди Кроуфорд

На днях Синди Кроуфорд отметила 56-летие. В честь праздника она выложила в сети Instagram ролик, где роскошная красавица, посылающая поцелуи в камеру, кажется, не имеет ничего общего с этой цифрой. Синди по-прежнему обходится минимумом косметики, демонстрирует подтянутую фигуру на селфи в спортзале и откровенные снимки в купальниках.

Своим секретом красоты она считает семейное счастье и здоровый образ жизни, адептом которого стала уже давно. Синди употребляет органическую еду и отказалась от сладостей. Оставив fashion-индустрию, она погрузилась в бьюти – сложно представить, кто мог бы лучше рекламировать личный бренд уходовой косметики Синди Meaningful Beauty, чем она сама.

Любимое хобби звезды – бег и игры на свежем воздухе, а еще – садоводство. Счастливая жена и мама, она утверждает, что тихая размеренная жизнь на природе – лучшее, что могло случиться с ней после блистательной карьеры. Тем более что на этом посту ее давно сменили ее не менее красивые дети.

"Накануне очередного дня рождения, оглядываясь на маленькую Синди и думая о том, что я ей скажу. Я бы посоветовала ей быть добрее к себе, относиться к себе так, как она относится к своим друзьям. Я бы сказала ей, что все нервничают в новых ситуациях, и иногда нужно просто притворяться, пока не получится.

Я бы сказала ей, чтобы она не боялась выставить себя дурой – танцевать, петь и т. д. – даже если она не очень хороша в этом. Смейся как можно больше. Будь уязвимой. Рискни показать свою истинную сущность людям, которых любишь, – награда того стоит.

Практикуй благодарность. Продолжай расти, учиться и становиться… Жизнь – это благословение!", – написала Синди послание самой себе (и всем) в честь своего дня рождения.

Синди Кроуфорд на пике карьеры (фото: instagram.com/cindycrawford)