Епоха натуральної краси: якою була в 90-ті супермодель Сінді Кроуфорд

Днями Сінді Кроуфорд відзначила 56-річчя. На честь свята вона виклала в мережі Instagram ролик, де розкішна красуня, що посилає поцілунки в камеру, здається, не має нічого спільного з цією цифрою. Сінді, як і раніше, обходиться мінімумом косметики, демонструє підтягнуту фігуру на селфі в спортзалі і відверті знімки в купальниках.

Своїм секретом краси вона вважає сімейне щастя та здоровий спосіб життя, адептом якого стала вже давно. Сінді вживає органічну їжу і відмовилася від солодощів. Залишивши fashion-індустрію, вона занурилася в б'юті – складно уявити, хто міг би краще рекламувати особистий бренд косметики Сінді Meaningful Beauty, ніж вона сама.

Улюблене хобі зірки – біг та ігри на свіжому повітрі, а ще – садывництво. Щаслива дружина і мама, вона стверджує, що тихе розмірене життя на природі – найкраще, що могло трапитися з нею після блискучої кар'єри. Тим більше що на цій посаді її давно змінили її не менш красиві діти.

"Напередодні чергового дня народження, озираючись на маленьку Сінді і думаючи про те, що я їй скажу. Я б порадила їй бути добрішою до себе, ставитися до себе так, як вона ставиться до своїх друзів. Я б сказала їй, що всі нервують в нових ситуаціях, і іноді потрібно просто прикидатися, поки не вийде.

Я б сказала їй, щоб вона не боялася виставити себе дурепою-танцювати, співати і т.д. – навіть якщо вона не дуже гарна в цьому. Смыйяс якомога більше. Будь вразливою. Ризикни показати свою справжню сутність людям, яких любиш, – нагорода того варта.

Практикуй подяку. Продовжуй рости, вчитися і ставати... Життя – це благословення!", – написала Сінді послання самій собі (і всім) на честь свого дня народження.

Сінді Кроуфорд на піку кар'єри (фото: instagram.com/cindycrawford)