Все еще в тренде: стилист показала, как носить конверсы летом 2021

На просторах Instagram, у инфлюенсеров и фешн-блогеров, можно встретить такое количество стильной обуви, что, кажется, о легендарных Converse этим летом все забыли.
На самом деле это не так - они все еще актуальны. Стилист Фаила Эспиби в своем Instagram показала идеи для луков, в которых конверсы смотрятся более чем удачно.
Как носить конверсы летом 2021
Расслабленный и слегка небрежный образ можно создать в тандеме с брюками классического кроя или палаццо.
Любители минимализма могут выбрать бежевый верх, белоснежные джинсы и черно-белые конверсы.
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Девчонки, ведущие активный / спортивный образ жизни, отлично будут смотреться в джинсах скинни или леггинсах и кедах.
Интересная комбинация получается с косухой, брюками / джинсами и конверсами.
Представительницы более женственного направления в стилистике могут сделать ставку на трикотажное платье длины миди или макси и кеды.
Актуальный образ можно составить на контрасте микса: классического тренча и обуви из спортивного мира.
Как носить конверсы летом 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)
Ну а самое горячее сочетание Инстаграма: черный пиджак, голубые джинсы + конверсы.
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