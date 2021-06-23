Все ще в тренді: стиліст показала, як носити конверси влітку 2021

На просторах Instagram, у інфлюенсерів і фешн-блогерів, можна зустріти таку кількість стильного взуття, що, здається, про легендарні Converse цього літа всі забули.
Насправді це не так - вони все ще актуальні. Стиліст Файла Эспібі у своєму Instagram показала ідеї для луків, в яких конверси виглядають більш ніж вдало.
Як носити конверсі влітку 2021
Розслаблений і злегка недбалий образ можна створити в тандемі з брюками класичного крою або палаццо.
Любителі мінімалізму можуть вибрати бежевий верх, білосніжні джинси і чорно-білі конверси.
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Дівчата, які ведуть активний / спортивний спосіб життя, відмінно виглядатимуть в джинсах скінні або легінсах і кедах.
Цікава комбінація виходить з "косухою", брюками / джинсами і конверсами.
Представниці більш жіночного напрямку в стилістиці можуть зробити ставку на трикотажне плаття довжини міді або максі і кеди.
Актуальний образ можна скласти на контрасті міксу: класичного тренча і взуття зі спортивного світу.
Як носити конверси влітку 2021 (фото: instagram.com/faila_spb)
Ну а найгарячіше поєднання Інстаграма: чорний піджак, блакитні джинси + конверси.
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