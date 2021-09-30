Это тело! Ирина Шейк в соблазнительном платье с корсетом взорвала сеть

Ирина была одета в эффектное платье от маэстро, которое превратило ее в героиню фантастического фильма. Платье с корсетом силуэта "русалка", облегающее по всей длине, было усыпано переливающимися пайетками и украшено узором в виде рисунка крыльев бабочки. Образ дополнили длинные прозрачные перчатки и туфли на высоких каблуках. Лук звезды дополнили минимальный макияж и простая укладка.

В таком виде Ирина выглядела невероятно женственно и соблазнительно. Ее фигура обрела еще более совершенные очертания и буквально свела фанатов с ума. Сама 35-летняя знаменитость была в восторге от участия в проекте. Она написала в блоге слова благодарности: "Такая привилегия быть рядом с мастером в его ретроспективе архивных работ, он настоящий гений и один из самых добрых людей, которых я когда-либо встречала! Люблю тебя".

Ирина Шейк на выставке (фото: instagram.com/irinashayk)