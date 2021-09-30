RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Це тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережу

Автор: RBC.UA

Напередодні в Парижі відбулося урочисте відкриття виставки Thierry Mugler: Couturissime, в рамках якої будуть показані знакові сукні з архівних колекцій бренду Mugler. Подія зібрала зіркових гостей з усіх куточків планети. Не могла обійти її стороною і давня муза Тьєррі Мюглера - супермодель Ірина Шейк.

У своєму блозі зірка показала масу яскравих фото з події, просто підкоривши мережу.

Ірина була одягнена в ефектну сукню від маестро, яка перетворила її на героїню фантастичного фільму. Сукня з корсетом силуету "русалка", що облягає по всій довжині, була усипана блискучими паєтками і прикрашена візерунком у вигляді малюнка крил метелика. Образ доповнили довгі прозорі рукавички і туфлі на високих підборах. Лук зірки доповнили мінімальний макіяж і проста укладка.

У такому вигляді Ірина виглядала неймовірно жіночно і спокусливо. Її фігура отримала ще більш досконалі обриси і буквально звела фанатів з розуму. Сама 35-річна знаменитість була в захваті від участі в проекті. Вона написала в блозі слова подяки: "Такий привілей бути поруч з майстром в його ретроспективі архівних робіт, він справжній геній і надзвичайно добра людина, яку я коли-небудь зустрічала! Люблю тебе".

Ірина Шейк на виставці (фото: instagram.com/irinashayk)

Також ми показували 5 модних варіантів плащів, які вибирають зірки цієї осені замість традиційного тренча.

Читайте LITE в Google News
Ірина ШейкШоу-бізнесМодні тренди