Це тіло! Ірина Шейк у спокусливій сукні з корсетом підірвала мережу

Ірина була одягнена в ефектну сукню від маестро, яка перетворила її на героїню фантастичного фільму. Сукня з корсетом силуету "русалка", що облягає по всій довжині, була усипана блискучими паєтками і прикрашена візерунком у вигляді малюнка крил метелика. Образ доповнили довгі прозорі рукавички і туфлі на високих підборах. Лук зірки доповнили мінімальний макіяж і проста укладка.

У такому вигляді Ірина виглядала неймовірно жіночно і спокусливо. Її фігура отримала ще більш досконалі обриси і буквально звела фанатів з розуму. Сама 35-річна знаменитість була в захваті від участі в проекті. Вона написала в блозі слова подяки: "Такий привілей бути поруч з майстром в його ретроспективі архівних робіт, він справжній геній і надзвичайно добра людина, яку я коли-небудь зустрічала! Люблю тебе".

Ірина Шейк на виставці (фото: instagram.com/irinashayk)