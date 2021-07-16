Ничего лишнего: стилист показала топ трендовых украшений в стиле минимализм на лето 2021

Основная черта минимализма - как в одежде, интерьере, так и в украшениях - это принцип "ничего лишнего".

Лаконичность, простые линии, небольшие размеры, гладкая поверхность, нейтральные оттенки, вот что стоит искать, если хотите себе украшение в стиле минимализм на лето 2021.