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Гармоничные сочетания: стилист показала, как носить коричневый этой осенью

Автор: Татьяна Турчаникова

Коричневый - самый осенний цвет. Вокруг золотая листва и голубое небо. А лучшая компания для этих природных оттенков - коричневый во всем его многообразии. Природа сама подсказывает нам прекрасные и максимально гармоничные сочетания.

Все еще думаете, что вам не идет коричневый? И активно избегаете его в повседневной жизни? Просто вам еще не попался тот самый оттенок, который покорит ваше сердце и украдет его до весны, пообещала в своем Instagram стилист Зоя Панина.

Коричневый может быть разной температуры, насыщенности, яркости и приглушенности. Однажды мы будем идти по осенним улицам и встретим его … Тот самый коричневый, который идеально впишется в палитру нашего гардероба.

Избегайте этих ошибок: стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой

Вдохновляющая осенняя подборка стильных образов: как сочетать коричневый

  • Коричневый и голубой

  • Коричневый и молочный

  • Коричневый и черный

  • Синий и коричневый

  • Коричневый и зеленый

  • Коричневый и красный, алый

Как сочетать коричневый этой осенью (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раньше стилист показала, как нельзя носить юбку с пуховиком, чтобы не опозориться.

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