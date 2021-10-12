Гармоничные сочетания: стилист показала, как носить коричневый этой осенью

Коричневый - самый осенний цвет. Вокруг золотая листва и голубое небо. А лучшая компания для этих природных оттенков - коричневый во всем его многообразии. Природа сама подсказывает нам прекрасные и максимально гармоничные сочетания.
Все еще думаете, что вам не идет коричневый? И активно избегаете его в повседневной жизни? Просто вам еще не попался тот самый оттенок, который покорит ваше сердце и украдет его до весны, пообещала в своем Instagram стилист Зоя Панина.
Коричневый может быть разной температуры, насыщенности, яркости и приглушенности. Однажды мы будем идти по осенним улицам и встретим его … Тот самый коричневый, который идеально впишется в палитру нашего гардероба.
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Коричневый и голубой
Как сочетать коричневый этой осенью (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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