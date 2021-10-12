Гармоничные сочетания: стилист показала, как носить коричневый этой осенью

Коричневый - самый осенний цвет. Вокруг золотая листва и голубое небо. А лучшая компания для этих природных оттенков - коричневый во всем его многообразии. Природа сама подсказывает нам прекрасные и максимально гармоничные сочетания.

Все еще думаете, что вам не идет коричневый? И активно избегаете его в повседневной жизни? Просто вам еще не попался тот самый оттенок, который покорит ваше сердце и украдет его до весны, пообещала в своем Instagram стилист Зоя Панина.