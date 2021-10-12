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Гармонійні поєднання: стиліст показала, як носити коричневий цієї осені

Автор: Тетяна Турчанікова

Коричневий - найбільш осінній колір. Навколо золоте листя і блакитне небо. А найкраща компанія для цих природних відтінків - коричневий у всьому його різноманітті. Природа сама підказує нам прекрасні і максимально гармонійні поєднання.

Все ще думаєте, що вам не йде коричневий? І активно уникаєте його в повсякденному житті? Просто вам ще не попався той самий відтінок, який підкорить ваше серце і вкраде його до весни, пообіцяла в своєму Instagram стиліст Зоя Паніна.

Коричневий може бути різної температури, насиченості, яскравості і приглушеності. Одного разу ми будемо йти по осінніх вулицях і зустрінемо його ... той самий коричневий, який ідеально впишеться в палітру нашого гардеробу.

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом

Надихаюча осіння добірка стильних образів: як поєднувати коричневий

  • Коричневий і блакитний

  • Коричневий і молочний

  • Коричневий і чорний

  • Синій і коричневий

  • Коричневий і зелений

  • Коричневий і червоний

Як поєднувати коричневий цієї осені (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала, як не можна носити спідницю з пуховиком, щоб не зганьбитися.

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