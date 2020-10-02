С глаз долой: Андре Тан рассказал, что не стоит носить этой осенью

Известный украинский дизайнер Андре Тан не только создает стильную и эффектную одежду, но и с удовольствием делится модными советами на все случаи жизни, которые помогут всегда быть на высоте и выглядеть актуально.

Так, на своей странице в Instagram модельер назвал основные антитренды осени 2020 и рассказал, какие вещи не стоит носить в этом сезоне и лучше убрать подальше.

Также эксперт нагладно показал, чем лучше заменить устаревшие модели одежды.

Платья с баской

Баска всегда придавала фигуре аппетитную форму. Но сейчас актуальны платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры.





Обтягивающее худи

Выбирайте удлиненное худи с капюшоном, объемного силуэта. Эта вещь поможет собрать огромную кучу многослойных образов.





Юбка-плиссе

Выбираем длину миди и плотную ткань. Обратите внимание на модель с широкой черной резинкой на поясе — она сыграет с вами злую шутку.





Сапоги-"луноходы"

На самом деле, это моя любимая обувь на горнолыжном курорте. Но включать их в городские образы — дикость. Купите себе обувь со шнуровкой. Такая пара будет просто незаменимой.





Тонкие ремни

Подчеркивать талию узкими поясами-веревками больше не актуально. Купите широкий ремень или соедините в одном образе несколько тонких. Экспериментируйте!

Иллюстративное фото (instagram.com/andre_tan_official)

Напомним, что ранее стилист Вика Барва научила выбирать женское белье. Она рассказала о критериях выбора повседневных базовых моделей и не только, а также сделала обзор аксессуаров для бюстгальтеров.

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