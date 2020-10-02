Геть з очей: Андре Тан розповів, що не варто носити цієї осені

Відомий український дизайнер Андре Тан не тільки створює стильний і ефектний одяг, але і з задоволенням ділиться модними порадами на всі випадки життя, які допоможуть завжди бути на висоті і виглядати актуально.

Так, на своїй сторінці в Instagram модельєр назвав основні антитренди осені 2020 і розповів, які речі не варто носити в цьому сезоні і краще прибрати подалі.

Також експерт нагладно показав, чим краще замінити застарілі моделі одягу.

Сукні з басками

Баска завжди надавала фігурі апетитну форму. Але зараз актуальні сукні прямого і вільного крою, а також сукні-футляри.





Обтягуючі худі

Вибирайте видовжене худі з капюшоном, об'ємного силуету. Ця річ допоможе зібрати величезну купу багатошарових образів.





Спідниця-плісе

Вибираємо довжину міді і щільну тканину. Зверніть увагу на модель з широкою чорною гумкою на поясі — вона зіграє з вами злий жарт.





Чоботи-"місяцеходи"

Насправді, це моє улюблене взуття на гірськолижному курорті. Але включати їх в міські образи — дикість. Купіть собі взуття зі шнурівкою. Така пара буде просто незамінною.





Тонкі ремені

Підкреслювати талію вузькими поясами-мотузками більше не актуально. Купіть широкий ремінь або з'єднайте в одному образі кілька тонких. Експериментуйте!

Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

Нагадаємо, що раніше стиліст Віка Барва навчила вибирати жіночу білизну. Вона розповіла про критерії вибору повсякденних базових моделей і не тільки, а також зробила огляд аксесуарів для бюстгальтерів.

До речі, стиліст Ксенія Господінова розкрила секрети вдалого і грамотного шопінгу.