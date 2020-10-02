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Геть з очей: Андре Тан розповів, що не варто носити цієї осені

Автор: Марина Настевич

Успішний дизайнер назвав антитренди цього сезону, від яких краще позбутися

Відомий український дизайнер Андре Тан не тільки створює стильний і ефектний одяг, але і з задоволенням ділиться модними порадами на всі випадки життя, які допоможуть завжди бути на висоті і виглядати актуально.

Так, на своїй сторінці в Instagram модельєр назвав основні антитренди осені 2020 і розповів, які речі не варто носити в цьому сезоні і краще прибрати подалі.

Також експерт нагладно показав, чим краще замінити застарілі моделі одягу.

Сукні з басками

Баска завжди надавала фігурі апетитну форму. Але зараз актуальні сукні прямого і вільного крою, а також сукні-футляри.



Обтягуючі худі

Вибирайте видовжене худі з капюшоном, об'ємного силуету. Ця річ допоможе зібрати величезну купу багатошарових образів.



Спідниця-плісе

Вибираємо довжину міді і щільну тканину. Зверніть увагу на модель з широкою чорною гумкою на поясі — вона зіграє з вами злий жарт.



Чоботи-"місяцеходи"

Насправді, це моє улюблене взуття на гірськолижному курорті. Але включати їх в міські образи — дикість. Купіть собі взуття зі шнурівкою. Така пара буде просто незамінною.



Тонкі ремені

Підкреслювати талію вузькими поясами-мотузками більше не актуально. Купіть широкий ремінь або з'єднайте в одному образі кілька тонких. Експериментуйте!

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Ілюстративне фото (instagram.com/andre_tan_official)

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