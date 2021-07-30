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Так ходить нельзя: стилист назвала ошибки летнего стиля, которые допускает каждая

Автор: Татьяна Турчаникова

Эти ошибки иногда может допустить даже самая стильная инфлюенсерка. Они - практически не заметны, но все равно способны испортить целый образ.

Стилист Ольга Стильно-доступно рассказала в своем блоге в Instagram, как не стоит одеваться летом, чтобы потом не смотреть на свои фото со стыдом, сгорая от желания вернуться во времени назад и переодеться.

Самые распространенные ошибки в летних образах

  • Кружево. Вставки из гипюра уже не в тренде, отдайте предпочтение принтам.
  • Обычные бретели и силиконовые бретели. Первых просто не должно быть. Вторые - давно перестали считаться «спасением», если хочется нарядиться в топ с открытой спиной. Лучше носить один топ или отказаться от этой вещи.
  • "Активный" верх. Чаще всего такая комбинация не играет на пользу никому, выбирайте баланс или обратную ситуацию - "активный" низ.
  • Облегающие майки навыпуск. Майку носят только под низ.
  • Обтягивающие футболки. В тренде - свободные модели.

Рубашки свободного кроя и кроп-топ - то, что надо этим летом (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Шесть "нет" летом 2021

Кружева

Бретели

Силиконовые бретели

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Длинные майки навыпуск

Обтягивающие футболки

Активный верх

Не допускайте эти ошибки - и будете всегда в тренде (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист показала, как носить атласную юбку летом 2021.

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