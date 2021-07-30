Так ходить нельзя: стилист назвала ошибки летнего стиля, которые допускает каждая

Эти ошибки иногда может допустить даже самая стильная инфлюенсерка. Они - практически не заметны, но все равно способны испортить целый образ.
Стилист Ольга Стильно-доступно рассказала в своем блоге в Instagram, как не стоит одеваться летом, чтобы потом не смотреть на свои фото со стыдом, сгорая от желания вернуться во времени назад и переодеться.
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Кружева
Бретели
Силиконовые бретели
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Длинные майки навыпуск
Обтягивающие футболки
Активный верх
Не допускайте эти ошибки - и будете всегда в тренде (фото: instagram.com/stilnodostupno)
Раньше стилист показала, как носить атласную юбку летом 2021.