Так ходити не можна: стиліст назвала помилки літнього стилю, які допускає кожна

Ці помилки іноді може допустити навіть найстильніша інфлюєнсерка. Вони - практично не помітні, але все одно здатні зіпсувати цілий образ.
Стиліст Ольга Стильно-доступно розповіла у своєму блозі в Instagram, як не варто одягатися влітку, щоб потім не дивитися на свої фото з соромом, згораючи від бажання повернутися в часі назад і переодягнутися.
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Не допускайте ці помилки - і будете завжди в тренді (фото: instagram.com/stilnodostupno)
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