Хвост с объемной резинкой и африканские косы: стилист показа топ-5 необычных причесок на осень

Новый сезон - новая стрижка! Ну, или хотя бы новая укладка, согласны? Этой осенью стилисты призывают включать свою фантазию и вместо "пойду с распущенными" делать красиве хвосты и кудри.

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram предложила топ-5 необычных укладок, которые точно еще не успели сделать себе подруги - и у вас есть все шанс выделиться! Конечно, это далеко не все актуальные варианты осени, так что экспериментировать и искать свою иделаьную укладку - только приветствуется!