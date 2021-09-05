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Хвост с объемной резинкой и африканские косы: стилист показа топ-5 необычных причесок на осень

Автор: Татьяна Турчаникова

Новый сезон - новая стрижка! Ну, или хотя бы новая укладка, согласны? Этой осенью стилисты призывают включать свою фантазию и вместо "пойду с распущенными" делать красиве хвосты и кудри.

Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram предложила топ-5 необычных укладок, которые точно еще не успели сделать себе подруги - и у вас есть все шанс выделиться! Конечно, это далеко не все актуальные варианты осени, так что экспериментировать и искать свою иделаьную укладку - только приветствуется!

Хвост и коса в этом сезоне опускается ниже (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Топ-5 стильных причесок на осень, которые выделят вас из толпы

  • Африканские косички: удобно, ярко, эстетично. Можно также собрать их в хвост внизу - в виде низкого пучка.

  • Кудри после африканских косичек. Волосы, как у Моники из нашумевшего сериала "Бумажный дом" все еще снятся вам по ночам? Теперь вы знаете, как сделать себе такие же.

  • Хвост или пучок с объемной резинкой. Именно аксессуар сделает этот самый хвост или пучок особенным. Резинку выбирайте кожаную или с анималистичным принтом.

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  • Низкий конский хвост перенял пальму первентсва у высокого хвоста, который так любит семейство Кардашьян. Особенно изысканно хвост смотрится, если "резинка" будет тоже из волос - имитация, но смотрится на все сто процентов!

  • Коса. Но не просто вам какая-то обычная коса, а низкая коса, сделанная из хвоста, скрепленная резинками вверху и внизу. И трогательно, и сексуально.

Такие прически выделят вас из толпы (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист рассказала, какая кожаная одежда - самая актуальная этой осенью.

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Роузи Хантингтон-Уайтли