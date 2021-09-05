Хвост с объемной резинкой и африканские косы: стилист показа топ-5 необычных причесок на осень

Новый сезон - новая стрижка! Ну, или хотя бы новая укладка, согласны? Этой осенью стилисты призывают включать свою фантазию и вместо "пойду с распущенными" делать красиве хвосты и кудри.
Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram предложила топ-5 необычных укладок, которые точно еще не успели сделать себе подруги - и у вас есть все шанс выделиться! Конечно, это далеко не все актуальные варианты осени, так что экспериментировать и искать свою иделаьную укладку - только приветствуется!
Хвост и коса в этом сезоне опускается ниже (фото: instagram.com/hoskelsa)
Низкий конский хвост перенял пальму первентсва у высокого хвоста, который так любит семейство Кардашьян. Особенно изысканно хвост смотрится, если "резинка" будет тоже из волос - имитация, но смотрится на все сто процентов!
Коса. Но не просто вам какая-то обычная коса, а низкая коса, сделанная из хвоста, скрепленная резинками вверху и внизу. И трогательно, и сексуально.
Такие прически выделят вас из толпы (фото: instagram.com/stilnodostupno)