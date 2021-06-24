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Игра с цветом и укрощение принтов: стилист раскрыла трендовые фишки блогеров

Автор: Татьяна Турчаникова

Хочется выглядеть не хуже модных блогеров в их трендовых аутфитах. Но времени изучать страницы в соцсетях на предмет модных фишек нет?

Стилист Фаила Эспиби в своем Instagram раскрыла самые актуальные секреты блогеров, так что теперь каждая может добавить в свой образ стильную нотку.

Итак, фиксируем стильные приемы известных блогеров Скандинавии. Чем же знамениты эти девушки? Давайте разбираться на примере ярких персонажей streetstyle: Emili Sindlev, Jeanette Madsen, Thora Waldimars и Nina Sandbech.

  • Игра с цветом - возможно, сказываются особые климатические условия.
  • Укрощение принтов - любят, умеют, практикуют.
  • Микс различных стилей - основа имиджа скандинавских блогеров.
  • Соединение в одном образе одежды из разных фактур - лояльны к экспериментам.
  • Контраст объемов - одна из ярких фишек девушек.
  • Акцентные аксессуары и обувь - как сильное завершение аутфитов.
  • Эпатаж - комбинация всего возможного с невозможным - отличительная особенность блогеров из Скандинавии.
  • Натуральность - упор на естественность, макияж без макияжа.

Примеры луков от модных блогеров

Комбинация фактур

Смешение стилей

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Контраст объемов и форм

Натуральность

Любовь к принтам

Внимание на аксессуары и обувь

Ну и как же без эпатажа?

Как одеться, будто ты - модный фешн-блогер? (фото: instagram.com/faila_spb)

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