Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

Хочеться виглядати не гірше модних блогерів в їх трендових аутфітах. Але часу вивчати сторінки в соцмережах на предмет модних фішок немає?
Стиліст Файла Эспібі у своєму Instagram розкрила найактуальніші секрети блогерів, тож тепер кожна може додати в свій образ стильну нотку.
Отже, фіксуємо стильні прийоми відомих блогерів Скандинавії. Чим же знамениті ці дівчата? Давайте розбиратися на прикладі яскравих персонажів streetstyle: Emili Sindlev, Jeanette Madsen, Thora Waldimars і Nina Sandbech.
Комбінація фактур
Змішання стилів
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Контраст обсягів і форм
Натуральність
Любов до принтів
Увага на аксесуари та взуття
Ну і як же без епатажу?
Як одягнутися, ніби ти - модний фешн-блогер? (фото: instagram.com/faila_spb)
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