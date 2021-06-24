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Гра з кольором і приборкання принтів: стиліст розкрила трендові фішки блогерів

Автор: Тетяна Турчанікова

Хочеться виглядати не гірше модних блогерів в їх трендових аутфітах. Але часу вивчати сторінки в соцмережах на предмет модних фішок немає?

Стиліст Файла Эспібі у своєму Instagram розкрила найактуальніші секрети блогерів, тож тепер кожна може додати в свій образ стильну нотку.

Отже, фіксуємо стильні прийоми відомих блогерів Скандинавії. Чим же знамениті ці дівчата? Давайте розбиратися на прикладі яскравих персонажів streetstyle: Emili Sindlev, Jeanette Madsen, Thora Waldimars і Nina Sandbech.

  • Гра з кольором - можливо, позначається особливі кліматичні умови.
  • Приборкання принтів - люблять, вміють, практикують.
  • Мікс різних стилів - основа іміджу скандинавських блогерів.
  • З'єднання в одному образі одягу з різних фактур - лояльні до експериментів.
  • Контраст обсягів - одна з яскравих фішок дівчат.
  • Акцентні аксесуари та взуття - як сильне завершення аутфітів.
  • Епатаж - комбінація всього можливого з неможливим - відмінна риса блогерів зі Скандинавії.
  • Натуральність - упор на природність, макіяж без макіяжу.

Приклади луків від модних блогерів

Комбінація фактур

Змішання стилів

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Контраст обсягів і форм

Натуральність

Любов до принтів

Увага на аксесуари та взуття

Ну і як же без епатажу?

Як одягнутися, ніби ти - модний фешн-блогер? (фото: instagram.com/faila_spb)

Не пропустіть, як створити незабутній образ в стилі бохо на літо 2021.

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