На ивент: стилист рассказала, как выглядеть презентабельно, не потратив все деньги

Наверное, нет ни одной девушки, которая не хотела бы выглядеть статусно и стильно, при этом укладываясь в рамки своего бюджета.
Стилист Ольга Стильно-доступно в своем Instagram рассказала, какие моменты влияют на восприятие вас окружающими.
Если броский аксессуар, то один и, желательно, дорогой (фото: instagram.com/hoskelsa)
Как выглядеть дорого: советы стилиста⠀
Продуманность и структура образа. Составляйте сразу комплекты. Когда покупаете новую вещь, подумайте, на сколько она впишется в ваш гардероб и стиль. И когда собираете образ, компонуйте комплекты разу, подумайте, что с чем будете сочетать.
Опрятность. Очень важный пункт, ведь когда у вас растянутые вещи, катышки на одежде, давно отросший маникюр, не чищенная обувь или грязные волосы, то даже трендовый комплект это не исправит. Ведь даже ваше самоощущение меняется, когда у вас свежий вид, хорошая укладка, аккуратный маникюр и т.д.
Эффект искусственности. Естественность всегда смотрится более удачно и красиво. Когда синий перманент на бровях, из-под своих волос торчит половина наращенных, а ресницы обязательно на самый максимум с 5D-эффектом - это смотрится совсем не стильно и свежо.
Необычный макияж лучше оставить для вечеринки с друзьями (фото: instagram.com/hoskelsa)
Маникюр. Конечно, здесь также есть актуальные и не очень дизайны. Базовые лаконичные однотонные покрытия и естественные ухоженные ногти без покрытия актуальны всегда. Сложные рисунки и стразы - не актуальны.
Актуальность кроя. Совсем не обязательно выбирать супертрендовые модели. Важно понимать, что есть базовые фасоны, которые не теряют актуальности.
Окрашивания и прически. Не стоит выбирать лакированные локоны, которые так и висят, как пружинки, и были из разряда "праздничной укладки", а также многоярусные сложные варианты, собранные, как башенка, вверх.