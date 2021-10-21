На івент: стиліст розповіла, як виглядати презентабельно, не витративши всі гроші

Напевно, немає жодної дівчини, яка не хотіла б виглядати статусно і стильно, при цьому укладаючись в рамки свого бюджету.
Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram розповіла, які моменти впливають на сприйняття вас оточуючими.
Якщо помітний аксесуар, то один і, бажано, дорогий (фото: instagram.com/hoskelsa)
Як виглядати дорого: поради стиліста⠀
Продуманість і структура образу. Складайте відразу комплекти. Коли купуєте нову річ, подумайте, на скільки вона впишеться в ваш гардероб і стиль. І коли збираєте образ, компонуйте комплекти разу, подумайте, що з чим будете поєднувати.
Охайність. Дуже важливий пункт, адже коли у вас розтягнуті речі, катишки на одязі, манікюр, що давно відріс, не чищене взуття або брудне волосся, то навіть трендовий комплект це не виправить. Адже навіть ваше самовідчуття змінюється, коли у вас свіжий вигляд, хороше укладання, акуратний манікюр і т. д.
Ефект штучності. Природність завжди виглядає більш вдало і красиво. Коли синій перманент на бровах, з-під свого волосся стирчить половина нарощеного, а вії обов'язково на самий максимум з 5D-ефектом - це виглядає зовсім не стильно і свіжо.