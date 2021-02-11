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Изысканная простота: Кейт Миддлтон в безупречном наряде блистает на видеоконференции

Автор: Lite

Вчера, 10-го февраля, 39-летняя Кейт Миддлтон и ее муж, 38-летний принц Уильям, провели очередную онлайн-встречу. Пара поговорила со студентками Ольстерского университета, которые готовятся стать медсестерами.

Видео и фото герцогов Кембриджских представители королевской семьи выложили на официальной странице пары в сети Instagram несколько часов назад.

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Студенты рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, в том числе об эмоциональном воздействии на пациентов, которые не могут встречаться со своими семьями; об опыте поступления в университет во время пандемии и о влиянии COVID-19 на способность общаться и учиться.

Кейт Миддлтон была, как всегда, приветлива и выразила свое уважение студентам. Герцогиня Кембриджская отметила, что медсестры сейчас нужны Великобритании больше, чем когда-либо.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на видеоконференции (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Порадовала Кейт и внешним видом. Признанная икона стиля даже для видеоконференций старается продумать свой образ до мелочей. В этот раз Кейт отдала дань классике, надев черно-белый ансамбль. Лук герцогини составили черные брюки, белая блуза, а также черный пиджак. Изысканные серьги и подвеска в минималистичном стиле завершили образ Кейт.

Волосы она выпрямила, уложив на прямой пробор, а в макияже использовала модные бьюти-приемы: максимально натуральные оттенки, растушеванную стрелку и легкий румянец с сиянием.

Кейт в новом образе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц был одет в джинсы и белую рубашку, бордового оттенка жилет, а также серый пиджак. Он также принимал активное участие в обсуждении.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон показала, что обожает простые образы на основе базовых вещей. Она отправилась на прогулку в пуховике и шапке бини с помпоном, чем просто покорила сеть.

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