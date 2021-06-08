Бугримова, Вольнова и другие звезды "зажгли" на уникальном показе Жана Грицфельдта в украинской "Каппадокии"

"Космическая" коллекция сезона осень-зима 2021/2022, которая вышла в преддверии 10-летия бренда Jean Gritsfeldt, имеет романтическое название "Мы заложники созвездий: Начало света". Она посвящена мечтателям и рассказывает историю о Вселенной и 12 знаков зодиака.

Дизайнер славится необычными показами (фото: Serge Bazilic, Александр Хомич)

"Мы убеждены, что каждый из нас, несмотря на астрологические прогнозы, сам выбирает, по какому вектору строить собственную жизнь и настроение", - отмечает Жан Грицфельдт.

Впервые образы коллекции появились в дебютном музыкальном клипе Жана Грицфельдта, который весной 2021 объявил о начале певческой карьеры.

Показ проходил на фестивале воздушных шаров (фото: Serge Bazilic, Александр Хомич)

В коллекции представлены космические принты, аксессуары из переработанного пластика, любимые дизайнерские пайетки и изображения самого харизматичного пришельца всех времен - Альфа. Коллекция Jean Gritsfeldt создана в коллаборации со стилистом Назаром Дидыком.

Среди гостей показа: солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, Виталина Ющенко, Ксения Бугримова, Светлана Вольнова, Вячеслав и Ирина Дюденко, Игорь Захаренко, Lilu и много других известных личностей.