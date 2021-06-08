Бугримова, Вольнова та інші зірки "запалили" на унікальному показі Жана Гріцфельдта в українській "Каппадокії"

Жан Гріцфельдт - один з найвідоміших фешн-дизайнерів України, який проводить покази в незвичайних місцях. У цьому сезоні разом з фестивалем повітряних куль "Монгольф'єрія" і організатором фестивалю Сергієм Скалько вони віддають данину природі і відродженню - головній силі, що надихає на нові ідеї.
"В епоху пандемії ми хочемо нагадати всім, що сама природа наповнює нас енергією і дарує нестримне бажання мрійливих польотів", - коментує дизайнер.
"Космічна" колекція сезону осінь-зима 2021/2022, яка вийшла напередодні 10-річчя бренду Jean Gritsfeldt, має романтичну назву "Ми заручники сузір'їв: початок світла". Вона присвячена мрійникам і розповідає історію про Всесвіт і 12 знаків Зодіаку.
"Ми переконані, що кожен з нас, незважаючи на астрологічні прогнози, сам вибирає, за яким вектором будувати власне життя і настрій", - зазначає Жан Грицфельдт.
Вперше образи колекції з'явилися в дебютному музичному кліпі Жана Грицфельдта, який навесні 2021 оголосив про початок співочої кар'єри.
Показ проходив на фестивалі повітряних куль (фото: Serge Bazilic, Олександр Хомич)
У колекції представлені космічні принти, аксесуари з переробленого пластику, улюблені дизайнерські паєтки і зображення самого харизматичного прибульця всіх часів - Альфа. Колекція Jean Gritsfeldt створена в колаборації зі стилістом Назаром Дідиком.
Серед гостей показу: солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, Віталіна Ющенко, Ксенія Бугрімова, Світлана Вольнова, В'ячеслав та Ірина Дюденко, Ігор Захаренко, Lilu та багато інших відомих особистостей.
Раніше ми писали про іншу колекцію, яку представив Жан Гріцфельдт в рамках Ukrainian Fashion Week FW20-21 - Out Of System.