Бугримова, Вольнова та інші зірки "запалили" на унікальному показі Жана Гріцфельдта в українській "Каппадокії"

"Космічна" колекція сезону осінь-зима 2021/2022, яка вийшла напередодні 10-річчя бренду Jean Gritsfeldt, має романтичну назву "Ми заручники сузір'їв: початок світла". Вона присвячена мрійникам і розповідає історію про Всесвіт і 12 знаків Зодіаку.

"Ми переконані, що кожен з нас, незважаючи на астрологічні прогнози, сам вибирає, за яким вектором будувати власне життя і настрій", - зазначає Жан Грицфельдт.

Вперше образи колекції з'явилися в дебютному музичному кліпі Жана Грицфельдта, який навесні 2021 оголосив про початок співочої кар'єри.

Показ проходив на фестивалі повітряних куль (фото: Serge Bazilic, Олександр Хомич)

У колекції представлені космічні принти, аксесуари з переробленого пластику, улюблені дизайнерські паєтки і зображення самого харизматичного прибульця всіх часів - Альфа. Колекція Jean Gritsfeldt створена в колаборації зі стилістом Назаром Дідиком.

Серед гостей показу: солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, Віталіна Ющенко, Ксенія Бугрімова, Світлана Вольнова, В'ячеслав та Ірина Дюденко, Ігор Захаренко, Lilu та багато інших відомих особистостей.