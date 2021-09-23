Королева красоты: 55-летняя Синди Кроуфорд в соблазнительном платье восхитила фигурой

Синди Кроуфорд доказала, что по-прежнему является обладательницей титула королева подиума. 55-летняя модель стала звездой бренда Рианны Savage X Fenty.
Для презентации новой коллекции Синди подобрали роскошный образ, который она продемонстрировала в своем блоге.
Синди Кроуфорд неожиданно для всех появилась на показе Рианны в изысканном и стильном образе. "Королевы признают Королев Покажи им, как это делается, Синди!", - написали на странице бренда.
Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)
Модель, пик популярности которой припал на 90-е, выглядит по-прежнему роскошно. Она надела синее платье с глубоким декольте и высоким разрезом по ноге, которое подчеркнуло ее совершенное тело. В дополнение к луку ей подобрали серебристые босоножки, крупный металлический браслет и кольцо, а также сделали яркий макияж с синими тенями и изысканную укладку волной.
На фото Синди позирует, стоя в полный рост на крыше высотного здания. В своем соблазнительном образе она выглядит так роскошно, что просто взорвала сеть. Фанаты восхищаются такой удачной коллаборацией Рианны с Синди, называя ее "королевой", "идеальной женщиной" и "лучшей навсегда".
Ранее Синди Кроуфорд снялась полуобнаженной в новой фотосессии.