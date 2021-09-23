Королева красоты: 55-летняя Синди Кроуфорд в соблазнительном платье восхитила фигурой

Синди Кроуфорд неожиданно для всех появилась на показе Рианны в изысканном и стильном образе. "Королевы признают Королев Покажи им, как это делается, Синди!", - написали на странице бренда.

Синди Кроуфорд в новом образе (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель, пик популярности которой припал на 90-е, выглядит по-прежнему роскошно. Она надела синее платье с глубоким декольте и высоким разрезом по ноге, которое подчеркнуло ее совершенное тело. В дополнение к луку ей подобрали серебристые босоножки, крупный металлический браслет и кольцо, а также сделали яркий макияж с синими тенями и изысканную укладку волной.

На фото Синди позирует, стоя в полный рост на крыше высотного здания. В своем соблазнительном образе она выглядит так роскошно, что просто взорвала сеть. Фанаты восхищаются такой удачной коллаборацией Рианны с Синди, называя ее "королевой", "идеальной женщиной" и "лучшей навсегда".