Королева краси: 55-річна Сінді Кроуфорд у спокусливій сукні захопила фігурою

Сінді Кроуфорд несподівано для всіх з'явилася на показі Ріанни у вишуканому і стильному образі. "Королеви визнають Королев Покажи їм, як це робиться, Сінді!",- написали на сторінці бренду.

Сінді Кроуфорд в новому образі (фото: instagram.com/cindycrawford)

Модель, пік популярності якої припав на 90-ті, виглядає, як і раніше, розкішно. Вона одягла синє плаття з глибоким декольте і високим розрізом по нозі, яке підкреслило її досконале тіло. На додаток до лука їй підібрали сріблясті босоніжки, великий металевий браслет і кільце, а також зробили яскравий макіяж з синіми тінями і вишукану укладку хвилею.

На фото Сінді позує, стоячи в повний зріст на даху висотного будинку. У своєму спокусливому образі вона виглядає так розкішно, що просто підірвала мережу. Фанати захоплюються такою вдалою колаборацією Ріанни з Сінді, називаючи її "королевою", "ідеальною жінкою" і "кращою назавжди".