Кроме кос: стилист показала топ-5 укладок на длинные волосы для осени 2021

Обладательницы густых и пышных волос - счастливицы, которые легко могут повторить самые востребованные укладки от блогеров, моделей и голливудских звезд!
Стилист Файила Кадырова показала в своем Instagram, на какие тренды стоит ориентироваться этой осенью.
Первое: эффект влажных волос, привет из 90-х, в этом сезоне снова в топе. Что еще можно сделать с волосами, чтобы выглядеть, как голливудская знаменитость?
Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли
Классическая коса в этом сезоне собирается также еще и в хвост - получается стильно и необычно.
Хвост с объемной резинкой и африканские косы: стилист показа топ-5 необычных причесок на осень
От зебры до экзотических цветов: стилист показала, какой принт для одежды выбрать на осень
Длинные ухоженные волосы - это уже красиво! (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала, какой твид будет в тренде этой осенью.