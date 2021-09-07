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Кроме кос: стилист показала топ-5 укладок на длинные волосы для осени 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Обладательницы густых и пышных волос - счастливицы, которые легко могут повторить самые востребованные укладки от блогеров, моделей и голливудских звезд!

Стилист Файила Кадырова показала в своем Instagram, на какие тренды стоит ориентироваться этой осенью.

Первое: эффект влажных волос, привет из 90-х, в этом сезоне снова в топе. Что еще можно сделать с волосами, чтобы выглядеть, как голливудская знаменитость?

Пробор лучше оставлять ровным (фото: instagram.com/josephineskriver)

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Стильные укладки на длинные волосы на осень 2021

  • Классическая коса в этом сезоне собирается также еще и в хвост - получается стильно и необычно.

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  • Небрежные волны достигаются как при помощи специальной плойки, так и с помощью обычного "утюжка" для волос - главное приловчиться.

  • Челка-шторка - если хочется чего-то новенького, но делать стрижку как-то страшно, вдруг, она быстро надоест?

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  • Укладка в стиле Фары Фоссет - тут помогут круглые щипцы для завивки волос с большим диаметром.

  • Гладкая укладка с прямым пробором - вечная классика, если волосы в хорошем состоянии, лучшей прически и не придумаешь!

Длинные ухоженные волосы - это уже красиво! (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, какой твид будет в тренде этой осенью.

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