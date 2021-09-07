Окрім кіс: стиліст показала топ-5 укладок на довге волосся для осені 2021

Власниці густого та пишного волосся - щасливиці, які легко можуть повторити найбільш затребувані укладання від блогерів, моделей і голлівудських зірок!
Стиліст Файїла Кадирова показала у своєму Instagram, на які тренди варто орієнтуватися цієї осені.
Перше: ефект вологого волосся, привіт з 90-х, в цьому сезоні знову в топі. Що ще можна зробити з волоссям, щоб виглядати, як голлівудська знаменитість?
Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Класична коса у цьому сезоні збирається також ще й в хвіст - виходить стильно і незвично.
Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осінь
Від зебри до екзотичних квітів: стиліст показала, який принт для одягу вибрати на осінь
Довге доглянуте волосся - це вже красиво! (фото: instagram.com/faila_spb)
Раніше стиліст показала, який твід буде в тренді цієї осені.