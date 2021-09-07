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Окрім кіс: стиліст показала топ-5 укладок на довге волосся для осені 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Власниці густого та пишного волосся - щасливиці, які легко можуть повторити найбільш затребувані укладання від блогерів, моделей і голлівудських зірок!

Стиліст Файїла Кадирова показала у своєму Instagram, на які тренди варто орієнтуватися цієї осені.

Перше: ефект вологого волосся, привіт з 90-х, в цьому сезоні знову в топі. Що ще можна зробити з волоссям, щоб виглядати, як голлівудська знаменитість?

Проділ краще залишати рівним (фото: instagram.com/josephineskriver)

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Стильні укладання на довге волосся на осінь 2021

  • Класична коса у цьому сезоні збирається також ще й в хвіст - виходить стильно і незвично.

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  • Недбалі хвилі досягаються як за допомогою спеціальної плойки, так і за допомогою звичайного "утюжка" для волосся - головне призвичаїтися.

  • Чубчик-шторка - якщо хочеться чогось новенького, але робити стрижку якось страшно, раптом, вона швидко набридне?

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  • Укладання в стилі Фари Фоссет - тут допоможуть круглі щипці для завивки волосся з великим діаметром.

  • Гладке укладання з прямим проділом - вічна класика, якщо волосся в хорошому стані, кращої зачіски і не придумаєш!

Довге доглянуте волосся - це вже красиво! (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, який твід буде в тренді цієї осені.

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