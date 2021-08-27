Косы и откровенный вырез: Эльза Хоск показала, какое вязаное платье стоить приобрести в этом сезоне

Эльза Хоск демонстрирует, что холодное время года - не повод отказываться от мини-платьев. Можно просто выбрать вязаное. Молодая мама предпочла модель ультрамини, с горлом и откровенным вырезом на спине, а также классическими косами, которые, похоже, никогда не выйдут из моды. Оттенка топленого молока, оно станет универсальным в гардеробе блондинок и брюнеток.

Хоск удачно скомбинировала наряд с черными босоножками на низком ходу, а также черной сумочкой необычного дизайна от Balmain. Аутфит она дополнила низким пучком и легким макияжем. Выглядит потрясающе!

Эльза Хоск в вязаном мини-платье (фото: instagram.com/hoskelsa)

К слову, Эльза Хоск часто носит вещи украинских дизайнеров. Среди ее фаворитов - киевский бренд Ksenia Schnaider и львовский Cultnaked. О других популярных среди знаменитостей марках мы писали ранее.