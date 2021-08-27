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Коси і відвертий виріз: Ельза Хоск показала, яке в'язане плаття варто придбати в цьому сезоні

Автор: RBC.UA

Скандинавська супермодель Ельза Хоск показала новий образ, який підійде для першої половини осені. Лук ідеальний для тих, хто любить підкреслювати сексуальність і не боїться бути в центрі уваги.

Дівчина запостила знімки собі в блог Instagram.

Ельза Хоск демонструє, що холодна пора року - не привід відмовлятися від міні-суконь. Можна просто вибрати в'язауе. Молода мама віддала перевагу моделі ультраміні, з горлом і відвертим вирізом на спині, а також класичними косами, які, схоже, ніколи не вийдуть з моди. Відтінку топленого молока, воно стане універсальним в гардеробі блондинок і брюнеток.

Хоск вдало скомбінувала вбрання з чорними босоніжками на низькому ходу, а також чорною сумочкою незвичайного дизайну від Balmain. Аутфіт вона доповнила низьким пучком і легким макіяжем. Виглядає приголомшливо!

Ельза Хоск у в'язаній міні-сукні (фото: instagram.com/hoskelsa)

До слова, Ельза Госк часто носить речі українських дизайнерів. Серед її лідерів - київський бренд Ksenia Schnaider і львівський Cultnaked. Про інші популярні серед знаменитостей марки ми писали в спеціальному матерілі.

Нагадаємо, раніше Ельза показала, як і з чим поєднувати брючний костюм, який знову зайняв лідируючу позицію в гардеробах модниць.

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