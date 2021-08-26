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С кожанкой и платьем: стилист показала, с чем носить косынку осенью 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Все стилисты в один голос советуют на осенний сезон обзавестись стильной косынкой, она - один из ярких трендов сезона.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала топ образов -наглядных примеров, как стоит носить этот аксессуар осенью 2021.

Косынки - самый трендовый головной убор на ближайший сезон, такие банданы из плотных материалов станут стильной альтернативой шапкам на осень.

Стилизации, которые я собрала для вас, - варианты этого свежего тренда, который можно легко вписать в свой гардероб.

Косынку можно носить даже с классическим костюмом (фото: instagram.com/ratandboa)

Как носить косынку осенью 2021: варианты луков на каждый день

  • С сарафанами.

  • С пиджаком и джинсами.

Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды

  • С кроп-топами и короткими рубашками.

  • С пальто, пиджаками и даже с кожанками.

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

Как носить косынку осенью 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, как носить лоферы осенью 2021.

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Роузи Хантингтон-Уайтли