С кожанкой и платьем: стилист показала, с чем носить косынку осенью 2021

Все стилисты в один голос советуют на осенний сезон обзавестись стильной косынкой, она - один из ярких трендов сезона.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала топ образов -наглядных примеров, как стоит носить этот аксессуар осенью 2021.
Косынки - самый трендовый головной убор на ближайший сезон, такие банданы из плотных материалов станут стильной альтернативой шапкам на осень.
Стилизации, которые я собрала для вас, - варианты этого свежего тренда, который можно легко вписать в свой гардероб.
Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды
Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли
Как носить косынку осенью 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала, как носить лоферы осенью 2021.