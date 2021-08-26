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Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Всі стилісти в один голос радять на осінній сезон обзавестися стильною косинкою, вона - один з яскравих трендів сезону.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала топ образів - наочних прикладів, як варто носити цей аксесуар восени 2021.

Косинки - найтрендовіший головний убір на найближчий сезон, такі бандани зі щільних матеріалів стануть стильною альтернативою шапкам на осінь.

Стилізації, які я зібрала для вас, - варіанти цього свіжого тренда, який можна легко вписати в свій гардероб.

Косинку можна носити навіть з класичним костюмом (фото: instagram.com/ratandboa)

Як носити косинку восени 2021: варіанти луків на кожен день

  • З сарафанами.

  • З піджаком і джинсами.

Вічна класика: стиліст показала принт на сукні, який ніколи не виходить з моди

  • З кроп-топами і короткими сорочками.

  • З пальто, піджаками і навіть зі шкірянками.

Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Як носити косинку восени 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала, як носити лофери восени 2021.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі