Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

Косинки - найтрендовіший головний убір на найближчий сезон, такі бандани зі щільних матеріалів стануть стильною альтернативою шапкам на осінь.

Стилізації, які я зібрала для вас, - варіанти цього свіжого тренда, який можна легко вписати в свій гардероб.

Косинку можна носити навіть з класичним костюмом (фото: instagram.com/ratandboa)

Як носити косинку восени 2021: варіанти луків на кожен день

З сарафанами.

З піджаком і джинсами.

Вічна класика: стиліст показала принт на сукні, який ніколи не виходить з моди

З кроп-топами і короткими сорочками.

З пальто, піджаками і навіть зі шкірянками.

Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Як носити косинку восени 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)