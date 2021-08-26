Зі шкірянкою і сукнею: стиліст показала, з чим носити косинку восени 2021

Всі стилісти в один голос радять на осінній сезон обзавестися стильною косинкою, вона - один з яскравих трендів сезону.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала топ образів - наочних прикладів, як варто носити цей аксесуар восени 2021.
Косинки - найтрендовіший головний убір на найближчий сезон, такі бандани зі щільних матеріалів стануть стильною альтернативою шапкам на осінь.
Стилізації, які я зібрала для вас, - варіанти цього свіжого тренда, який можна легко вписати в свій гардероб.
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Як носити косинку восени 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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