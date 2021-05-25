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Лаконичные формы, прозрачные вставки: стилист рассказала, какое белье в тренде в 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Многие даже не догадываются, но на белье тоже есть мода! Так, в этом сезоне стоит выбирать лаконичные модели с прозрачными вставками.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Настя Хохлова.

Какие модели белья будут в тренде этим летом:

  • Воздушное кружево ⠀

Легкие, нежные ниточки кружева, обрамляющие белье, - для романтичных девушек, ценящих утонченность! Сегодня такие комплекты чаше всего прозрачные или полупрозрачные.

Воздушные модели летом 2021 будут на волне (фото: instagram.com/victoriassecret)

  • Линии

Резинки, лямки там, где обычно их нет. Эти детали делают комплект дерзким и сексуальным!

Лаконичные модели - в тренде (фото: instagram.com/victoriassecret)

  • Прозрачные вставки ⠀

Мода на прозрачное в одежде и белье не первый сезон с нами. Можно выбрать полностью прозрачный комплект или небольшие вставки.

Подходит всем: стилист показала, с чем сочетать зеленый цвет летом 2021

  • Лаконичность

Простота - тоже в моде. Лаконичные одноцветные комплекты с идеальной посадкой - признак хорошего вкуса.

Простота - признак вкуса (фото: instagram.com/victoriassecret)

  • Яркость ⠀

В 2021 существует тренд на акценты в зоне груди и даже виднеющиеся яркие чашечки от бюстгальтера. Перенимать этот тренд или нет - дело каждого, а броские бельевые комплекты в любом случае поднимут вам настроение!

  • Спорт

Удобные бра, пришедшие к нам с модой на одежду с мужского плеча, не сдают своих позиций.

Напомним, стилист рассказала, как носить серый цвет, который будет популярным в этом году.

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