Лаконічні форми, прозорі вставки: стиліст розповіла, яка білизна в тренді в 2021

Повітряне мереживо ⠀

Легкі, ніжні ниточки мережива, що обрамляють білизну, - для романтичних дівчат, які цінують витонченість! Сьогодні такі комплекти найчастіше прозорі або напівпрозорі.

Повітряні моделі влітку 2021 будуть на хвилі (фото: instagram.com/victoriassecret)

Лінія⠀

Гумки, лямки там, де зазвичай їх немає. Ці деталі роблять комплект зухвалим і сексуальним!

Лаконічні моделі - в тренді (фото: instagram.com/victoriassecret)

Прозорі вставки ⠀

Мода на прозоре в одязі і білизні не перший сезон з нами. Можна вибрати повністю прозорий комплект або невеликі вставки.

Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021

Лаконічність

Простота-теж в моді. Лаконічні одноколірні комплекти з ідеальною посадкою - ознака гарного смаку.

Простота-ознака смаку (фото: instagram.com/victoriassecret)

Яскравість ⠀

У 2021 існує тренд на акценти в зоні грудей і навіть видніються яскраві чашечки від бюстгальтера. Переймати цей тренд чи ні - справа кожного, а помітні білизняні комплекти в будь-якому випадку піднімуть вам настрій!

Спорт⠀

Зручні бра, які прийшли до нас з модою на одяг з чоловічого плеча, не здають своїх позицій.