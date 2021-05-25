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Лаконічні форми, прозорі вставки: стиліст розповіла, яка білизна в тренді в 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто навіть не здогадуються, але на білизну теж є мода! Так, в цьому сезоні варто вибирати лаконічні моделі з прозорими вставками.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Настя Хохлова.

Які моделі білизни будуть в тренді цього літа:

  • Повітряне мереживо ⠀

Легкі, ніжні ниточки мережива, що обрамляють білизну, - для романтичних дівчат, які цінують витонченість! Сьогодні такі комплекти найчастіше прозорі або напівпрозорі.

Повітряні моделі влітку 2021 будуть на хвилі (фото: instagram.com/victoriassecret)

  • Лінія

Гумки, лямки там, де зазвичай їх немає. Ці деталі роблять комплект зухвалим і сексуальним!

Лаконічні моделі - в тренді (фото: instagram.com/victoriassecret)

  • Прозорі вставки ⠀

Мода на прозоре в одязі і білизні не перший сезон з нами. Можна вибрати повністю прозорий комплект або невеликі вставки.

Підходить всім: стиліст показала, з чим поєднувати зелений колір влітку 2021

  • Лаконічність

Простота-теж в моді. Лаконічні одноколірні комплекти з ідеальною посадкою - ознака гарного смаку.

Простота-ознака смаку (фото: instagram.com/victoriassecret)

  • Яскравість ⠀

У 2021 існує тренд на акценти в зоні грудей і навіть видніються яскраві чашечки від бюстгальтера. Переймати цей тренд чи ні - справа кожного, а помітні білизняні комплекти в будь-якому випадку піднімуть вам настрій!

  • Спорт

Зручні бра, які прийшли до нас з модою на одяг з чоловічого плеча, не здають своїх позицій.

Нагадаємо, стиліст розповіла, як носити сірий колір, який буде популярним в цьому році.

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