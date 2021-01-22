Лучшая инвестиция: Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому

Украинский дизайнер Андрей Тан в своем Instagram помогает украинцам выглядеть на все сто: что стоит купить, что лучше выкинуть, советов хватает буквально на все сферы жизни.
К примеру, он поведал, что мех на капюшоне пуховика - это моветон, а если вы живете в 2021 году, то не нужно покупать такие модели свитеров.
Но есть всего одна вещь, которая, по словам Андре, незаменима - и прошла испытания временем и разными модными течениями: это водолазка.
1. Водолазка из качественного материала (никакой синтетики!) прослужит не один сезон. Конечно, при условии грамотного ухода. Помните, замены водолазки не существует, а кофточка слева абсолютно никуда не применима.
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
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